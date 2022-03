Stand: 11.11.2014 18:34 Uhr Einzigartig - Brite enträtselt Kriegsbilder von Nicola von Hollander, Bastian Berbner

Journalisten bezeichnen Eliot Higgins als "Rockstar des Syrienkriegs". Der britische Blogger hat sich international einen Namen gemacht, indem er geheimen Waffenschmuggel aufgedeckt, entscheidend zur Aufklärung des Chemiewaffenangriffs von Ghouta beigetragen und Ausbildungslager der Terrormiliz IS gefunden hat. Das alles von seiner Couch im heimischen Leicester aus. Alles, was er dafür brauchte, ist sein Laptop und seine mittlerweile mehr als 27.000 Twitter-Follower, die er immer wieder um Hilfe bittet.

Higgins' Methode: Eliot Higgins sammelt alle Hinweise zu einem Ereignis, die er in sozialen Medien findet, etwa Youtube-Videos, Tweets, Facebook-Fotos. Er vergleicht sie mit Satellitenbildern und Fotodatenbanken, analysiert jedes Detail. So bestimmt er genau, wo und wann ein Bild entstanden ist. Wie ein Detektiv puzzelt er aus vielen kleinen Hinweisen ein großes Bild zusammen. Die postet er dann auf seinem Blog "Brown Moses" und der neuen Website "Bellingcat". Und bisher lag er immer richtig.

Aus Hobby wurde Leidenschaft

Sein neuester Scoop: Er belegt, dass das russische Militär den Separatisten in der Ukraine Flugabwehrraketen geliefert hat. Und er belegt auch, dass diese am 17. Juli, dem Tag, als die Passagiermaschine MH17 über dem Kriegsgebiet abgeschossen wurde, ganz in der Nähe waren. Mit seinen Recherchen ist nun eine weitgehende Rekonstruktion der Ereignisse möglich, die zum Abschuss von MH17 führten.

Auslöser für Higgins' Erfolgsgeschichte ist die Arbeitslosigkeit. Als Eliot Higgins seinen Job verlor, fing er an, im Netz zu recherchieren. Das ist drei Jahre her. Was als Hobby anfing, wurde schnell zur Leidenschaft, dann zur Obsession. Heute kann er sich vor Anfragen kaum retten und zeigt Journalisten seine Recherchemethode.

