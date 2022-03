Stand: 12.11.2014 21:26 Uhr Blogger Eliot Higgins entlarvt russische Lüge von Bastian Berbner

Wer ist schuld am Tod von 298 Menschen an Bord des Fluges MH17? Die Frage beschäftigt die Welt, seit die Maschine vor vier Monaten über der Ostukraine abgeschossen wurde. Die Recherchen von Blogger Eliot Higgins zeigen: höchstwahrscheinlich die pro-russischen Separatisten. Und die Russen, die ihnen das militärische Gerät dafür zur Verfügung gestellt haben. Auch wenn diese mit allen Mitteln versuchen, die Schuld der ukrainischen Regierung zuzuschieben - bis hin zu einer Fotomontage auf einer internationalen Pressekonferenz.

Es gibt ein Video, das am Abschusstag von MH17 in der Ostukraine aufgenommen wurde. Es zeigt ein BUK-Flugabwehrraketensystem auf einem Lkw. Vor dem Abschuss hatte es vier Raketen an Bord, die von einem Tarnnetz bedeckt waren. In diesem Video, das nach dem Abschuss aufgenommen wurde, sind es nur noch drei. Das Netz ist zurückgeschlagen. Wahrscheinlich zeigt dieses Video also das Flugabwehrraketensystem, mit dem kurz zuvor das Flugzeug abgeschossen wurde. Die Frage ist: Wo genau in der Ostukraine wurde dieses Video aufgenommen und in wessen Besitz war dieses Flugabwehrraketensystem?

Pressekonferenz des russischen Verteidigungsministeriums

Das russische Verteidigungsministerium hat diese Frage auf einer Pressekonferenz vier Tage nach dem Abschuss vor großem Publikum beantwortet. Ein Sprecher präsentierte voller Stolz: Das Video sei in Krasnoarmeisk entstanden, einer Stadt unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung. Als Beweis führt er ein Werbeschild an, das im Video zu sehen ist. Er zeigt ein Standbild davon, es ist unscharf. Darüber ist eine kleine Sprechblase montiert, in der angeblich der vergrößerte Text des Schildes steht. Die Adresse eines lokalen Autohändlers: "Dnipropetrovsk Straße 34"(im Video an Timecode: 25:59).

Nur - wie Eliot Higgins herausgefunden hat - stimmt das nicht. Dort steht keine Adresse, sondern lediglich "landesweiter Autohändler". Das Schild steht nicht in Krasnoarmeisk, sondern in Luhansk, an einer Straßenkreuzung im Westen der Stadt, etwa 70 Kilometer nördlich der MH17-Abschussstelle. Dort hat nicht die ukrainische Regierung die Kontrolle, sondern die pro-russischen Separatisten. Das Bild von der Pressekonferenz ist eine Fotomontage.

