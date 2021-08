Häufig gestellte Fragen

Immer wieder erreichen uns Fragen zur Sendung. Hier haben wir die wichtigsten gesammelt und beantwortet.

Gibt es die Weltbilder als Podcast?

Ja, ausgewählte Beiträge der Sendung können sie über unseren kostenlosen Abo-Service sehen. So funktioniert es:

Weitere Informationen Weltbilder als Podcast Aktuelle Berichte, Porträts und Reportagen aus aller Welt - informativ, spannend, berührend: Die Weltbilder-Beiträge gibt es auch als Podcast. mehr

Finde ich die Sendung in der NDR Mediathek?

Ja. Sie können die Videos bequem über die Mediathek abrufen.

Wann werden die Weltbilder wiederholt?

Das NDR Fernsehen wiederholt die Weltbilder in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, meist gegen 1.30 Uhr am Donnerstag. Die Zeiten können aber leicht variieren.

Wie kann ich Kontakt zur Redaktion aufnehmen?

Schreiben Sie bitte an:

NDR

Redaktion Weltbilder

Hugh-Greene-Weg 1

22529 Hamburg

Oder schicken Sie uns eine E-Mail:

Ihre Daten Anrede: Vorname: Nachname: Straße / Nr.: PLZ / Ort: E-Mail: * Telefon: Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!