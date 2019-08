Stand: 19.08.2019 13:55 Uhr

Jetzt live: Diskussionsrunde zum Thema Venezuela

Grenzgänger: Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler

Eine Diskussionsreihe von NDR Info, NDR Fernsehen und GIGA

Venezuela kommt nicht zur Ruhe. Mehr als vier Millionen Menschen sind inzwischen in Nachbarstaaten geflohen, es fehlt an Grundnahrungsmitteln und Medikamenten. Immer wieder fällt tagelang der Strom aus. Eine der schlimmsten Versorgungs- und Staatskrisen in der Geschichte des Landes stürzt große Teile der Bevölkerung in Armut und destabilisiert das marode politische System weiter.

Amtsinhaber Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó, selbsternannter und von verschiedenen Ländern anerkannter Präsident Venezuelas, kämpfen um die politische Vormachtstellung.

Internationale Kräfte wie die USA und Russland versuchen, die Situation für sich zu nutzen. Aus Angst vor Einflussnahme blockierte die Regierung daher Lieferungen von Hilfsgütern, was die humanitäre Krise weiter zuspitzte. Besonders verschärft wird die Lage durch die starke wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes von Ölexporten. Ein Wechsel der Regierung oder Neuwahlen scheinen allein als Lösung kaum ausreichend.

Welcher Weg könnte Venezuela aus der Krise führen?

Live-Diskussion über die Zukunft Venezuelas Maduro oder Guaidó? ARD Auslandskorrespondenten und Wissenschaftler diskutieren über die Frage, wie es im Machtkampf in Venezuela weitergeht. Livestream aus dem NDR Radiohaus.

Korrespondenten diskutieren mit Experten

Auf dem Podium im Hamburger Radiohaus an der Rothenbaumchaussee diskutieren zu dem Thema:

Prof. Dr. Sabine Kurtenbach , Kommissarische Direktorin des GIGA Instituts für Lateinamerika-Studien

, Kommissarische Direktorin des GIGA Instituts für Lateinamerika-Studien Xenia Böttcher , ARD-Korrespondentin in Mittelamerika

, ARD-Korrespondentin in Mittelamerika Kai Küstner, NDR, ehemaliger ARD-Korrespondent

Die Experten werden die Krise in Venezuela aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, Einblicke in die Forschungspraxis und die Berichterstattung vor Ort geben und persönliche Erfahrungen schildern. Gemeinsam analysieren sie nicht nur die Situation im Land selbst, sondern auch die internationalen Reaktionen und die Auswirkungen auf die gesamte Region. Das Gespräch moderiert Julia-Niharika Sen.

Das GIGA German Institute of Global and Area Studies, NDR Info und das NDR Fernsehen veranstalten damit die fünfte Ausgabe der gemeinsamen Diskussionsreihe "Grenzgänger - Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler". Forscher und Journalisten diskutieren über aktuelle globale Entwicklungen, die auch Deutschland betreffen. Bei den vergangenen Veranstaltungen standen bereits Nordkorea, China, Syrien, afrikanische Staaten und der Iran im Fokus.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Forum | 21.08.2019 | 20:30 Uhr