Stand: 15.09.2015 11:39 Uhr Auslandskorrespondenten vor 50 Jahren

Als Hans Wilhelm Vahlefeld in den 60er-Jahren für den NDR nach Tokio ging, war die Welt in Japan eine ganz andere. Auch wie Korrespondenten damals gearbeitet haben, ist heute kaum mehr vorstellbar: unentwickelte Filme ab ins Flugzeug nach Hamburg zur Tagesschau. Das gute alte Wählscheiben-Telefon und die Schreibmaschine gehörten zum Handwerkszeug der Journalisten. Wichtige Informationsquellen waren Tageszeitungen und das Radio. In Zeiten ohne Wikileaks bekamen sie Insider-Informationen oder politischen Klatsch oft nur beim geselligen Zusammensein im Pub oder einer Presse-Bar.

Ein Rückblick auf die Anfänge des NDR Fernsehens im Dritten - und damit auch auf die Korrespondenten, mit deren Hilfe die weite Welt in deutsche Wohnzimmer gekommen ist.