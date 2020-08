Zeckenstich: Impfstoff soll vor Borreliose schützen Sendung: Visite | 25.08.2020 | 20:15 Uhr 5 Min | Verfügbar bis 25.08.2021

Zecken können Borreliose-Erreger in sich tragen und diese bei einem Stich auf den Menschen übertragen. Früh erkannt, ist die Krankheit gut zu therapieren. Und Forscher in Braunschweig arbeiten an einem Impfstoff.