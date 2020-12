Sendedatum: 29.12.2020 00:30 Uhr Der schönste Weihnachts-Trecker wird gesucht

Ja, ist denn schon Weihnachten? Fast! Alles hell erleuchtet, Tannennadel-Duft, Zimt und Marzipan. Was noch fehlt? Der am schönsten geschmückte Weihnachts-Trecker! Mit Festgewand aus Lichterkette, Tannenzweigen, Weihnachtskugeln und vielleicht so ein paar Geschenkpaketen. Wer hat den schönsten Trecker vor der Tür?

Sven Tietzer ist zu Gast bei Bettina Tietjen am 18.12. um 18.45 Uhr bei DAS! auf dem roten Sofa im NDR Fernsehen, und die beiden werden das schönste Trecker-Video live in der Sendung prämieren. Deshalb brauchen wir Ihr Video, wie und womit Sie Ihren Schlepper schmücken: Machen Sie mit?

Und so geht's

Bitte schicken Sie Ihr Video direkt ans Postfach auf unserem Facebook- bzw. Instagram-Account oder nutzen alternativ das folgende E-Mail-Formular

Facebook- bzw. Instagram-Account oder nutzen alternativ das folgende E-Mail-Formular Video bitte maximal 30 Sekunden lang aufnehmen

Bitte im Querformat und keine Emoticons bzw. Hintergrundmusik - es sei denn, Sie singen selbst!

- es sei denn, Sie singen selbst! Abgabeschluss : Montag, 14.12.2020, 18 Uhr

: Montag, 14.12.2020, 18 Uhr Die besten Drei erhalten das große, exklusive "Must-have-Überraschungspaket" von Treckerfahrer dürfen das!

Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ Ort: * Telefon: E-Mail: * Ihr Video (max. 30 Sek.) Link zum Video per WeTransfer: Einverständniserklärung Einwilligung: * Ich bin damit einverstanden, dass das von mir bereitgestellte Foto vom NDR verwendet wird. Darüber hinaus erteile ich meine Zustimmung, dass der NDR das Foto unentgeltlich auch im NDR Fernsehen oder im Internetangebot des NDR nutzt. Zur Nutzung im Internetangebot des NDR ist mir bekannt, dass dieses Angebot weltweit genutzt werden kann. Dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, können dieses Foto betrachten, aber auch bearbeiten oder vervielfältigen. Mir ist bekannt, dass der NDR keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Zudem erteile ich die Zustimmung, dass der NDR mein Video in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram posten darf. Mir ist bekannt, dass in den sozialen Netzwerken die AGB des jeweiligen Anbieters gelten und das Dritte mein Video auch über soziale Netzwerke weiterverteilen können. Ich versichere, dass ich an dem eingesandte Video alle für die geschilderten Veröffentlichungs- und Verbreitungsformen erforderlichen Rechte besitze. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

