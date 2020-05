Der Pfostenbruch vom Bökelberg Sendung: Sportclub | 31.03.2013 22:45 Uhr 2 min

Die Geschichte des modernen Fußball-Tores begann am 3. April 1971 in Mönchengladbach: In der Partie gegen Bremen brach ein Pfosten. Das Spiel wurde abgebrochen, die Punkte gingen an Werder.