Sportclub Story: Der Traum vom Profibasketball

Sportclub - 05.05.2019 23:35 Uhr Autor/in: Fabienne Hurst, Patrick Wulf

Neustadt am Rübenberge statt NBA: Brandon Roberts aus Alabama will sich in Niedersachsen den Traum vom Profibasketball erfüllen. Die Sportclub Story hat ihn begleitet.