Polizeikosten: Fußball-Clubs in Sorge

Sportclub - 31.03.2019 22:50 Uhr Autor/in: Michael Maske

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizei-Mehrkosten ist grundsätzlich rechtmäßig. Was passiert, wenn die DFL die Kosten an die Clubs weiterreicht?