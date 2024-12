Wir über uns

Das Schleswig-Holstein Magazin - es gehört einfach dazu. Wir zeigen Ihnen jeden Abend, was am Tag in unserem Land so passiert ist: die kleinen und die großen Themen aus Politik, Wirtschaft, Umwelt und Kultur. Jeden Tag sind unsere Reporter und Kamerateams unterwegs, um Ihnen sorgfältig recherchierte und bildstarke Reportagen und Geschichten zu präsentieren. Mit uns können Sie Land und Leuten näherkommen.