Lina Bande Ob als Reporterin oder Moderatorin - Lina Bande freut sich über jeden Schnack. Gerne auch auf Platt.

Eigentlich kann es für mich gar keinen besseren Beruf als Reporterin und Moderatorin bei NDR1 Welle Nord geben: Wasser, Strand, Sand und Wind fand ich schon immer toll, da bin ich geprägt von den vielen Dänemark-Familienurlauben in meiner Kindheit. Durch die Dünen butschern, Muscheln sammeln, in die kalten Wellen der Nordsee hüpfen - herrlich!

Hier zu arbeiten ist fast Luxus

Und jetzt darf ich gleich zwischen zwei Meeren leben, hab's nie weit bis zum nächsten Strand. Auch beruflich hier unterwegs zu sein, ist da schon fast Luxus. Ich hatte schon so viele tolle Begegnungen als Reporterin in Schleswig-Holstein und freue mich auf alle, die noch kommen - mit offenen, freundlichen Menschen, die sich über jeden Schnack freuen. Und mit schnacken und sabbeln sind Sie bei mir sowieso an der richtigen Adresse. :)

Vom Blog zur rasenden Reporterin

Wie gerne ich Geschichten erzähle, habe ich im Auslandsjahr in Irland nach dem Abitur gemerkt. Vom Blog im Internet war's dann nicht weit bis zum Praktikum bei der Lokalzeitung. Mein Journalistikstudium in Bremen habe ich mir mit unzähligen Artikeln über Schützenfeste, Feuerwehrversammlungen und Dorfaktionen finanziert, immer unterwegs als rasende Reporterin in meinem Heimatort Ganderkesee in Niedersachsen.

Die schönste Station im Norden

Schon meine erste Station im NDR-Volontariat führte mich dann ins Funkhaus nach Kiel in die Redaktion Heimat, Kultur und Wissenschaft. Und da bin ich dann irgendwie auch hängen geblieben. Über Land und Leute zu berichten und jeden Tag in diesem tollen Bundesland unterwegs zu sein, macht richtig viel Spaß - und hier ist es jetzt auch endlich mal von Vorteil, dass ich so gerne rede. ;) Zu hören bin ich abends in der Sendung "Von Binnenland und Waterkant", entweder als Reporterin oder als Moderatorin. Und dann auch gern und oft op Platt!

Sieben Fragen, sieben Antworten 1. Dein erster Berufswunsch war? Ich wollte unbedingt im Supermarkt an der Kasse sitzen - einfach, weil die Kassen dort so viele große bunte Tasten hatten, auf denen ich herumdrücken wollte. Knöpfe drücken darf ich jetzt ja zum Glück wirklich, wenn auch im Radiostudio. 2. Welchen Spleen sagt man dir nach? Autofahren ohne Musik geht gar nicht, aber wenn es "ernst" wird, dann muss die Musik sofort aus! Und "ernst" wird es im Zweifel schon beim Abbiegen oder an einer Ampel ...vom Einparken ganz zu Schweigen. 3. Hast du schon mal einen Wettbewerb gewonnen? Beim Kreisentscheid des plattdeutschen Lesewettbewerbs in der dritten Klasse habe ich gewonnen. Den Text von damals kann ich heute noch zum Teil auswendig, weil ich den so oft vortragen musste.

Und Schützenkönigin war ich auch schon, das zählt ja sicher auch als Wettbewerb. ;) 4. Dein letztes gelesenes Buch war? "Mittagsstunde" von Dörte Hansen. 5. Wenn ich nicht bei NDR 1 Welle Nord gelandet wäre, wäre meine Stimme praktisch für ... ? Navigationsgeräte! Das übe ich auch regelmäßig, wenn ich wieder mal vom Beifahrersitz aus die Route ansage. 6. Dein Lieblingsmoment auf Sendung? War in der allerersten Sendung, die ich recht spontan moderiert habe. Als ich mit dem ersten Moderationsblock durch war, die Musik lief und ich dachte, dass das ja gar nicht so schlimm ist und sogar Spaß macht. :) 7. Was gefällt dir am Norden am besten? Dass immer irgendwo ein Meer in der Nähe ist. Und das freundliche "Moin!", egal, wo man hinkommt.

