Dorfgeschichte: Weesby im Kreis Schleswig-Flensburg Stand: 17.01.2022 16:25 Uhr Ein Hauch von Dänemark ist in dem ausgelosten Dorf fast an jeder Ecke zu spüren: Denn Weesby im Kreis Schleswig-Flensburg liegt nur drei Kilometer von der deutsch-dänischen Grenze entfernt.

von Verena Sens

Weesby im Norden von Schleswig-Holstein trennen nur wenige Kilometer von einer der vielen kleinen, grünen Grenzen, über die man direkt nach Dänemark kommt. Viele Weesbyer sind Dänen oder sind dänisch verheiratet, erzählt uns der Bürgermeister Jan Jacobsen (Allgemeine Wählergemeinschaft Weesby 90), der selbst eine Dänin geheiratet hat. Wegen der Nähe zum Nachbarland gehen viel Kinder hier auf Dänische Schulen, erlernen die dänische Sprache. Sogar das Café im Ort hat einen dänischen Namen bekommen.

Das Drømme Hus

Übersetzt heißt "Drømme Hus" Traumhaus, erzählt uns Lili Hansen. Sie betreibt das kleine Café im Dorf - hat allerdings leider wegen Corona derzeit geschlossen. Eigentlich wäre sie jetzt für mindestens sechs Wochen im voraus an den Wochenenden ausgebucht - wahrscheinlich sogar trotz Corona. Doch Lilis Café ist eng, sodass Abstandsregeln oder Zwei-Wege-Konzepte nicht funktionieren. Hier könne man alles kaufen: den Stuhl, auf dem man sitzt oder den Teller vom Nachbartisch. In Zeiten von Corona ist das "Drømme Hus" einfach zu unkonventionell, sagt Lili Hansen.

Romantische Lage an Wald und Grenze

Weesby ist kein Durchfahrtsort und hat sogar einen eigenen kleinen Wald: den Russenwald. Er wurde nach dem Ersten Weltkrieg von russischen Gefangenen angepflanzt, erzählt man uns. Der Wald an sich ist inzwischen Landesforst - die Wege aber nicht. So können Hobby-Gespannfahrer wie Karl Witt und seine Frau hier ihre Pferde fahren, man kann hier Radtouren machen und wandern. Und dass Geschäfte, Schulen und Kindergärten direkt im Nachbarort oder in Dänemark liegen, macht Weesby noch lebenswerter.

