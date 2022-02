Dorfgeschichte: Schierensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde Stand: 07.02.2022 17:10 Uhr Schierensee ist ein Dorf mit Geschichte. Der 350-Seelen-Ort hat aber noch mehr zu bieten als Erinnerungen und alte Backsteinhäuser: unter anderem Bio-Landwirtschaft nach Demeter-Vorgaben.

von Verena Sens

Schierensee wurde im 19. Jahrhundert, als das Fahrrad erfunden wurde, zu einem beliebten Ausflugsziel. Der Ort war nun perfekt mit dem Rad erreichbar von Kiel oder Rendsburg. Das war der Beginn der Landgasthöfe im Ort: Einer von ihnen: "Zur Linde" von 1876. Familie Buttenschön baute einst das rote Backsteinhaus und nach wie vor ist das Gebäude im Familienbesitz. Annegret Buttenschön, die heutige Inhaberin, stand selbst 30 Jahre lang am Herd in der Linde und bekochte die hungrigen Ausflügler. Heute ist der alte Landgasthof an einen Italiener verpachtet und öffnet erst gegen Nachmittag oder Abend.

Exklusiv und besonders: Gut Schierensee

Bekannt wurde der Ort auch durch das Gut Schierensee der Familie Fielmann. Für die Allgemeinheit unzugänglich kam auch unsere Drehanfrage zu spät für einen Besuch am Samstag. Allerdings ist es von so mancher Anhöhe aus zu sehen, einige kennen es auch als Location für Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals. In Schierensee leben Menschen, die früher einmal auf dem Gut wohnten, bevor das Anwesen in den Besitz der Familie Fielmann überging. "Die Jugend war so schön dort", erzählt uns Klaus Arp, einer der Dorfbewohner.

Biolandbau direkt im Ort

In Schierensee leben 350 Menschen, die auf dem Demeterhof Sophienlust sogar alles einkaufen können, was man zum täglichen Leben braucht. Seit das Hofcafé im Bioladen wegen Corona vorübergehend schließen musste, hat Geschäftsführerin Stefanie Mehliger den Laden ausgebaut. Seitdem kann man hier vom Apfel bis zum Toilettenpapier alles bekommen - eine Sicherheit in Pandemiezeiten, auch für die älteren Schierenseeer.

Die Kühe und Schweine werden hier streng nach Demeterauflagen großgezogen und gehalten. Die Rinder bekommen hier nicht nur biologisch angebautes Futter, sie dürfen auch die Hörner behalten und soviel wie möglich auf die Weiden. Das Fleisch und die Milch kann man nicht nur im Hofladen kaufen. Die Betreiber des Demeterhofs Sophienlust haben auch einen Marktstand in Kiel auf dem Blücherplatz.

