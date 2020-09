Sendedatum: 14.09.2020 19:30 Uhr

Dorfgeschichte Majenfelde

von Thilo Buchholz

Majenfelde ist eine von insgesamt 15 Ortschaften in der Groß-Gemeinde Bosau. Etwa 140 Menschen leben in Majenfelde. Am Ortsrand liegt die gleichnamige Siedlung. Ein paar Einfamilienhäuser, die zum Dorf zählen, das nur etwa eineinhalb Kilometer lang ist. Einmal über den Berg fahren, dann ist man auch schon wieder draußen aus Majenfelde, einem sogenannten Zeilendorf.

Die Häuser befinden sich links und rechts an der hügeligen Landesstraße 176, die genau durch den Ort führt. Die einen wohnen "unten", die anderen "oben". Bei dieser Beschreibung muss niemand lange nach jemanden suchen.

Einen zentralen Ort, an dem sich die Majenfeldener treffen können, den gibt es nicht mehr. Früher gab es am Mühlenweg eine Gaststätte. Doch die ist längst Geschichte.

Gemeinschaft an der Wache

23 Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Majenfelde-Quisdorf. In der Großgemeinde Bosau gibt es insgesamt 8 Ortswehren. Das Feuerwehrhaus steht in Majenfelde. Fehlende Mitglieder ist auch bei den Kamerad*innen ein Thema. Vor Jahren stand die Feuerwehr beinahe vor dem Aus - nach 81 Jahren. Zu wenig Mitglieder. Nach einer Werbeaktion für die Feuerwehr hatte die Wehr neue dazu gewinnen können. Damit sind die Frauen und Männer wieder einsatzbereit.

Trödel-Bauwagen

Die Welt von Sabine Heckt sind alte Sachen. Kisten, Kannen oder Kellen. Sie findet sie beinah jedes zweite Wochenende auf Trödelmärkten und bereitet sie wieder auf. Aus alt mach neu ist ihr Motto und damit hat sie sich einen Traum erfüllt. Ihre Werkstatt befindet sich hinter dem Haus mit weitem Blick über die Felder. Einen alten Bauwagen hat sie mit ihrem Mann wieder aufpoliert. Der Bauwagen ist ihr Verkaufsladen, steht auf dem Grundstück und ist gut zu sehen von der L 176. Viele würden anhalten und stöbern.

Archiv Dorfgeschichten aus Schleswig-Holstein Hier sehen Sie alle Beiträge der vergangenen zwölf Monate aus unserer Rubrik "Dorfgeschichten". mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 14.09.2020 | 19:30 Uhr