Dorfgeschichte: Labenz im Kreis Herzogtum Lauenburg Stand: 24.01.2022 16:25 Uhr Zwischen Lübeck und Hamburg liegt die Gemeinde Labenz. 870 Einwohner leben in dem Ort. Die meisten pendeln zum Arbeiten nach Bad Oldesloe und in die beiden Hansestädte.

von Thilo Buchholz

Labenz ist eine relativ große Gemeinde: Hier fährt ein Bus. Es gibt fünf aktive Landwirte, eine Pension und ein Café. Erholung bietet Labenz auch. Es gibt einen Rosenpark. Nebenan ist gleich das Duvenseer Moor und eine historische Wassermühle liegt direkt an der Hauptstraße.

Kulturdenkmal Wassermühle

Jahrelang war die alte Wassermühle mit angrenzendem Fachwerkhaus ein Schandfleck in Labenz. Seit 2017 verwandeln sich die alten Mauern mehr und mehr in ein Schmuckstück. Yasmine von Rumohr hat das Grundstück vor Jahren gekauft. Die Müllerin macht gemeinsam mit einem Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Wassermühle nun fit - ehrenamtlich. Die jetzige Mühle, von 1768, ist immer noch intakt und mahlt Korn.

Geschichte erleben

Es riecht nach altem Öl, nach feuchter Wand und Holz. Die Müllerin will diesen historischen Ort erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Herzstück ist ein alter Deutz-Dieselmotor aus dem Jahr 1924. Er treibt den Mahlstein an. Das alte und imposante Mühlrad gibt es zwar noch, aber es ist nicht mehr funktionstüchtig. Der Mühlenteich befindet sich etwas oberhalb der Mühle. Über einen Ablauf plätschert das Wasser am Grundstück vorbei. Es ist eine kleine Oase, die Yasmine von Rumohr mit ihrem Team hier geschaffen hat - und fertig sind sie noch lange nicht.

Klein England in Labenz

Café und Antikgeschäft in einem: Diesen Traum haben sich Bettina Hansmeyer und ihr Mann erfüllt. Dass sie damit 2005 in Labenz gelandet sind, ist eher Zufall. Die beiden sind absolute England-Fans. Ursprünglich kommt Bettina Hansmeyer aus Paderborn, mehrere Jahre hat sie in London gelebt. Daher kommt auch ihre Begeisterung für Kultur, Land und Sprache. Im Café gibt es Apple Pie, Scones oder English Tea. Im Antikgeschäft nebenan stehen drei Räume voll mit Vasen, Kannen, Kerzenständer. Alles hat sie von einem Händler aus England - vor dem Brexit. Zuletzt war sie 2017 in Great Britain. Bald will sie wieder hin und weitere Dinge für ihr "Klein England" in Labenz holen.

