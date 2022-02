Dorfgeschichte: Ehndorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde Stand: 14.02.2022 17:10 Uhr In Ehndorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben neben den rund 600 Einwohnern auch noch 300 Islandpferde. Viele davon auf einem Gestüt mit internationalem Renommee.

von Vera Vester

Wahrscheinlich können die wenigsten Dorfgemeinschaften von sich behaupten, dass sie nur doppelt so viele Einwohner wie Pferde im Ort haben. Vor allem, wenn die Einwohnerzahl bei über 600 liegt. In Ehndorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde aber gibt es tatsächlich 300 Pferde - und dann auch noch die gleiche Rasse: Isländer. Sie verteilen sich auf die Ställe und Koppeln von vier Reiterhöfen. Die meisten gehören zum Gestüt Heesberg und sind auch noch international erfolgreich.

Leidenschaft für die Kunst

Eine Ehndorferin würde die Pferde wohl eher malen, aber nicht reiten: Inge von der Mehden ist 90 Jahre alt und hat sich grade erst ein neues Auto gekauft. Fit ist sie noch und mobil will sie bleiben. Viel Zeit verbringt sie allerdings im Garten und in ihrem Atelier. Schon als Schülerin hat sie begeistert gezeichnet. Erst mit Mitte 60 aber hat die Hausfrau und Mutter von vier Kindern professionell mit dem Malen angefangen. An einer Akademie in Hamburg hat sie das Handwerk gelernt. Ihr Können mit Öl- und Gouachefarben gibt sie auch anderen weiter.

Eine ganz andere Leidenschaft hat Wilfried Bartels. In seinem Keller sind in nur einem Raum etwa eintausend Flaschen ausgestellt. Er sammelt besonders alte Flaschen, aber auch neue Bierflaschen aus der ganzen Welt. Einige sind noch gefüllt, die meisten hat er aber geleert: Bier aus Jamaika, Äthiopien, der Dominikanischen Republik, Thailand, Syrien. Manche Flaschen hat er zufällig in der Natur gefunden, andere gezielt auf Flohmärkten gekauft.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 14.02.2022 | 19:30 Uhr