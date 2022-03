Dorfgeschichte: Drage im Kreis Nordfriesland Sendedatum: 07.03.2022 19:30 Uhr In Drage leben rund 650 Einwohner und hier kennt wohl jeder jeden. Für das nordfriesische Dorf steht das intakte Vereinsleben, beispielsweise der Ringreiterverein.

von Verena Sens

Drage liegt sehr idyllisch in Nordfriesland an der Eider - an der Grenze zu Dithmarschen. Viele haben große Gärten und halten sich im Garten Tiere. Vom Alpaka bis zur Ziege gibt es eigentlich alles, was noch in den Garten passt. Typisch für die Region ist auch der dorfeigene Ringreitverein, der schon 150 Jahre besteht und keine Nachwuchsprobleme hat. Über 100 Drager sind aktive Mitglieder.

Typisch Nordfriesisch

Drage liegt am Eiderdeich bei der Nordfeld Schleuse. Hier grasen die Schafe, und über den Deich führen beliebte Radwege. Der Ort hat keine stark befahrenen Straßen und es gibt einfach viel Platz für die vielen Drager Tiere. Außerdem gibt es noch rund 50 alte Reetdachkaten und auch die neueren Häuser sind meist nur einstöckig gebaut, um das Dorfbild zu erhalten.

Zusammenhalt

Die Drager treffen sich - in Corona Zeiten auch einfach auf der Straße - mit Abstand. Es gibt viele Vereine und obwohl 650 Menschen hier leben, kennt fast jeder jeden. Der wohl größte Verein ist der Ringreiterverein, mit mehr als 150 Mitgliedern. 40 Reiterinnen und Reiter halten aktiv das Drager Wappen hoch, die anderen sind zahlender Fanclub. Ohne die vielen Vereine wäre Drage nicht Drage, erzählt man uns.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.03.2022 | 19:30 Uhr