Zwischenbericht zu Medikamentenversuchen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 09.01.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 09.04.2020

Ärzte haben in Krankenhäusern in der Nachkriegszeit Heimkinder und Psychiatriepatienten mit Medikamenten in der Erprobungsphase ruhig gestellt - offenbar weil die Haushaltsmittel knapp waren.