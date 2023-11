Zentrale Gedenkfeier des Landes in Kiel Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 19.11.2023 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 19.11.2025

Am Volkstrauertag wird jedes Jahr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes fand am Mittag in Kiel statt.