Zeitreise: Weihnachten auf hoher See

Schleswig-Holstein Magazin - 23.12.2018 19:30 Uhr

Weihnachten auf hoher See - für Seeleute ein Moment, bei dem die Sehnsucht nach Familie und Zuhause am größten ist. In unserer Zeitreise erfahren Sie, wie früher fern von der Heimat gefeiert wurde.