Zeitreise: Das "Forschungszentrum Borstel"

Schleswig-Holstein Magazin - 31.03.2019 19:30 Uhr

An Tuberkulose starben nach dem Zweiten Weltkrieg Zehntausende Menschen. Ein Ort in Schleswig-Holstein arbeitete an einer Heilungsmethode und wurde zum Zentrum für die Forschung.