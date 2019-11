Zeitreise: DDR-Plattenbau in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein Magazin - 03.11.2019 19:30 Uhr

In der ehemaligen DDR findet man den Plattenbau WSB 70 fast überall. In Schleswig-Holstein nur in Bad Segeberg. Ursprünglich waren im Westen Tausende Wohnungen mehr geplant.