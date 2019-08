Zeitreise: 100 Jahre VfB Lübeck

Schleswig-Holstein Magazin - 25.08.2019 19:30 Uhr

In der 100-jährigen Vereinsgeschichte hat der VfB Lübeck viele Höhen und Tiefen erlebt. Zum Jubiläum will sich der VfB mit dem Aufstieg in die 3. Liga selbst beschenken.