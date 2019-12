Wolf reißt vermutlich fünf Schafe in Eggstedt

Schleswig-Holstein Magazin - 01.12.2019 19:30 Uhr

Am Sonntagmorgen hat offenbar ein Wolf in Eggstedt fünf Schafe getötet und vier verletzt. In den vergangenen Tagen soll er in Dithmarschen schon mehr als 20 Schafe gerissen haben.