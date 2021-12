Schnee an Heiligabend eher unwahrscheinlich Stand: 21.12.2021 15:07 Uhr In einem ist sich Meeno Schraders Wetterteam sicher: es wird über Weihnachten Niederschlag geben. Wann und in welcher Form - auch als Schnee, ist aber noch unklar.

Immerhin: Die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Heiligabend schätzt Meteorologe Kent Heinemann aus dem Meeno Schrader Wetterteam in diesem Jahr deutlich höher ein als in den vergangenen Jahren. Aber vielleicht müssen wir uns doch mit einem eher nassen Abend zufriedengeben und bekommen vorher und nachher - sprich am 23.12. und an den Weihnachtsfeiertagen - Schneeflocken zu sehen.

Schaut man auf die Statistik, gibt es in Kiel alle acht Jahre eine hohe Schneewahrscheinlichkeit. Nach 2010 ist eine weiße Weihnacht damit längst überfällig.

Weiße Weihnachten sind möglich

Frostig oder mild? Zwei unterschiedliche Wettermodelle haben, was das angeht, bisher "große Kämpfe" ausgefochten, erklärt Kent Heinemann das Dilemma der Voraussage für die Weihnachtswoche. Denn Hoch "Anni" hat bisher Kälte ins Land gebracht. Am Donnerstag schiebt aber ein Randtief mildere Luft über die schwere Kaltluft - das führt zu Schnee und später aber auch zu Regen. Für den 24. selbst schlägt das Pendel - Stand Dienstag - eher Richtung "milde Temperaturen", meint der Wetterexperte.

Es wird auf jeden Fall Niederschlag geben

Im großen Ganzen - so Heinemann - ist die Prognose auch drei Tage vor Weihnachten noch mit vielen Unsicherheiten verbunden - Schnee sei möglich, die Frage ist nur wann und wieviel. Würde man fragen, ob es Niederschlag geben wird - wäre die Antwort eindeutig "Ja". Die Frage sei der Aggregatszustand - Regen oder Schnee. Eines scheint klar: Es soll windig werden an den Küsten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.12.2021 | 19:30 Uhr