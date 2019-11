Weg des Mülls: Vom Einkauf bis zur Verbrennung

Schleswig-Holstein Magazin - 26.11.2019 19:30 Uhr

Keine Nation in Europa produziert so viel Müll wie die Deutschen. Allein in Kiel sammeln die Mitarbeiter der Müllabführ täglich 300 Tonnen Abfall ein.