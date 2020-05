Was bedeutet die Corona-Krise für die Grundrechte? Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 08.05.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 08.08.2020

Manche der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bedeuten immense Eingriffe in unsere Grundrechte. Das hat es so bislang in der Bundesrepublik noch nicht gegeben.