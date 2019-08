Unbekannte lassen Tausende Hühner frei

Schleswig-Holstein Magazin - 05.08.2019 19:30 Uhr

In einem Biobetrieb in der Nähe von Rendsburg haben Unbekannte Tausende Hühner freigelassen. Die Polizei ermittelt. Auch vermeintliche Tierschützer kommen als Täter in Frage.