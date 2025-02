Ukraine-Krieg: Wie blicken Geflüchtete aus SH auf die aktuelle Lage? Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 22.02.2025 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 22.02.2027

Am Montag jährt sich der Krieg in der Ukraine bereits zum dritten Mal. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen.