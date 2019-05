Steuerhinterziehung? Razzia in China-Restaurants

Schleswig-Holstein Magazin - 24.05.2019 19:30 Uhr

In China-Restaurants in sieben Städten haben Ermittler landesweit Razzien durchgeführt. Die Betreiber stehen im Verdacht, große Geldbeträge an der Steuer vorbeigeschafft zu haben.