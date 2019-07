Springreiter messen sich in Breitenburg

Schleswig-Holstein Magazin - 30.06.2019 19:30 Uhr

In Breitenburg bei Itzehoe sind die besten Profi-Springreiter des Landes an den Start gegangen. In einer Prüfung ging es nicht um Schnelligkeit und Fehlerfreiheit, sondern um Stil.