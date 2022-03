Sprachlehrer organisiert Deutschkurse für Geflüchtete Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 09.03.2022 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 09.06.2022

Markus Peuser hat in Kiew eine Sprachschule betrieben. Nun will er Menschen helfen, sich schnell in Deutschland zurechtzufinden.