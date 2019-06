Sommerhitze sorgt für Ansturm auf die Strände

Schleswig-Holstein Magazin - 02.06.2019 19:30 Uhr

Sonne satt und Temperaturen über 30 Grad: Feinstes Sommerwetter zog am Sonntag zahlreiche Tagesgäste an die Ostsee. Auch am Strand von Scharbeutz wurde es langsam eng.