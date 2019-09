Shirley Davis - die Soul-Queen in Neumünster

Schleswig-Holstein Magazin - 29.09.2019 19:30 Uhr

Shirley Davis gilt als die europäische Soul-Queen. Die 44-Jährige blickt auf bewegtes Leben, das sie stimmgewaltig in Musik umsetzt. Am Samstag war sie in Neumünster zu erleben.