Schloss Gottdorf zeigt Werke von Per Kirkeby

Schleswig-Holstein Magazin - 30.12.2018 19:30 Uhr

Er schmeißt seine Gefühle in Bilder. So hat der inzwischen verstorbene dänische Künstler Per Kirkeby seine Malereien erklärt. Diese Spontanität ist typisch für seine Werke.