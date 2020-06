Schleswig: Theo Bosbooms spektakuläre Naturfotos Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 27.06.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 04.07.2020

Das Schleswiger Stadtmuseum zeigt die Ausstellung "Shaped by the Sea" mit Bildern des niederländischen Fotografen Theo Bosboom. Für ihn ist es die erste Einzelausstellung in Deutschland.