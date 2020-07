SPD-Fraktionschef Stegner will in den Bundestag Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 08.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.07.2020

Seit mehr als 20 Jahren mischt Ralf Stegner in Schleswig-Holsteins Landespolitik mit - nun zieht es ihn in den Bundestag. Seine Kandidatur hat er an den SPD-Kreisvorstand in Pinneberg übermittelt.