SHMF: Trio Time for Three kennt keine Stilgrenzen

Schleswig-Holstein Magazin - 23.08.2019 19:30 Uhr

Klassik, Jazz, Folk, Hip-Hop - die drei US-Musiker von Time for Three spielen alles, was ihnen Spaß macht. Jetzt tobten sie sich beim SHMF-Konzert auf Gut Altenhof aus.