Am "Safe Abortion Day" haben sich am Sonnabend weltweit Menschen für sichere Abtreibungen stark gemacht. Zu einer Demonstration in Kiel kamen etwa 50 Fahrzeuge und 170 Teilnehmende aus ganz Schleswig-Holstein.