Pinneberg: Ärger über Gedenken an Nazi-Denkmal

Schleswig-Holstein Magazin - 17.11.2019 19:30 Uhr

Zu den sechs Orten in Pinneberg, an denen am Volkstrauertag der Kriegstoten gedacht wurde, gehört auch ein von Nationalsozialisten erbautes Ehrenmal - das sorgt für Kritik.