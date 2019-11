Pestizidfrei: Bioweihnachtsbäume fürs Wohnzimmer

Schleswig-Holstein Magazin - 30.11.2019 19:30 Uhr

An Tannenbäumen haften laut dem NABU oft Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Die Alternative wären Biobäume. In Schenefeld baut Herbert Kock Nordmanntannen ohne Chemie an.