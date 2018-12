Nordische Naturfotos aus zwei Perspektiven

Schleswig-Holstein Magazin - 17.12.2018 19:30 Uhr

Das Fotografen-Paar Orsolya und Erlend Haarberg reist meist gemeinsam in entlegene Gebiete in Nordschweden. Obwohl sie am gleichen Ort sind, entstehen unterschiedliche Bilder.