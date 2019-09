Nordfrieslands "OIdie-Stars" kicken für guten Zweck

Schleswig-Holstein Magazin - 29.09.2019 19:30 Uhr

Seit 1994 veranstalten die "Oldie Stars" aus Nordfriesland Fußballturniere und spenden die Einnahmen an "Familien in Not". NDR Reporter Philipp Jeß hat die Benefiz-Kicker besucht.