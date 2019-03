Das deutsche Special-Olympics-Team ist zurück

Schleswig-Holstein Magazin - 22.03.2019 19:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Special-Oympics-Sportler sind wieder zurück von den Weltspielen in Abu Dhabi. Sie landeten in Hamburg und hatten zwölf Medaillen mit im Gepäck, fünf davon in Gold.