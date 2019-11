Neue Zeiger: St. Jakobi in Lübeck tickt wieder

Schleswig-Holstein Magazin - 14.11.2019 19:30 Uhr

Im Frühjahr war ein Zeiger an der Turmuhr der Kirche St. Jakobi in Lübeck abgestürzt. Nun wurden neue montiert - doch das war in 50 Metern Höhe kein einfacher Job.