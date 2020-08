Stand: 14.08.2020 14:26 Uhr

Neuer Wetterexperte im Schleswig-Holstein Magazin

NDR Wetterexperte Meeno Schrader bekommt neue Unterstützung: Sebastian Wache, 36 Jahre alt und Diplom-Meteorologe. Wache, von "Wetterwelt" in Kiel, ist natürlich kein Neuling auf seinem Gebiet, aber er ist ganz neu bei uns im Fernseh-Team. Er wird am Sonntag, den 16. August das erste Mal das Wetter im Schleswig-Holstein Magazin und ab Montag auch in Schleswig-Holstein 18:00 präsentieren.

Lampenfieber vor dem ersten Live-Auftritt

"Tatsächlich steigt von Tag zu Tag die Aufregung ein wenig mehr. Ich würde sagen, dass das wohl das berühmte Lampenfieber ist", gibt Wache schon ein paar Tage vor der ersten Sendung zu. Doch vollkommen ohne Kameraerfahrung ist der 36-Jährige nicht. In den vergangenen Jahren gab er bereits kurze Wetterinterviews für verschiedene Fernsehsender, dazu kamen diverse Wettervideos für deutsche Seglerzeitungen und Youtube-Kanäle. "Vor Corona stand ich auch regelmäßig vor 30 bis 50 Leuten in meinen Wetterseminaren. Vor Leuten über das Wetter zu sprechen ist daher nicht neu für mich", sagt Wache. Auch für NDR 1 Welle Nord ist Wache bereits lange aktiv. Doch Live-Auftritte vor der Kamera sind bisher eher die Ausnahme.

In zwei Minuten das ganze Wetter

Die größte Herausforderung sei für den Meteorologen der zeitliche Rahmen um die Wetterlage, das Wetter für morgen und auch den Ausblick in zwei Minuten zu zeigen - immer passend zu den digitalen Grafiken. Bei seinem Fachgebiet ist er natürlich sattelfest: "Ich kann sagen, dass ich mit dem Bereich Meteorologie und mit dem Thema Wetter definitiv meine Berufung gefunden habe."

Familienmensch und Hobby-Segler

Der neue TV-Wettermann ist in Mönchneversdorf am Bungsberg aufgewachsen, verheiratet und Vater eines fünf Jahre alten Sohnes. Sein Job kommt ihm auch bei seinem Hobby zugute: dem Segeln. Er hat bereits den Atlantik überquert (von Ost nach West) und auch einmal den Pazifik durchfahren (von Nord nach Süd).

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.08.2020 | 19:30 Uhr