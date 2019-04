Die letzten Fahrten der "Lady von Büsum"

Zum Saisonauftakt für die Helgolandfähren ist auch die "Lady von Büsum" ist in See gestochen. Doch es ist eine ihrer letzten Fahrten: Bald schippert sie nur noch an der Küste entlang.