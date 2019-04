Masern-Alarm in Bad Segeberger Schulen

Schleswig-Holstein Magazin - 01.04.2019 19:30 Uhr

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Montag an der Dahlmannschule in Bad Segeberg die Impfausweise kontrolliert. Nur Schüler und Lehrer, die gegen Masern geimpft waren, kamen rein.