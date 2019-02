Maler Michael Heering: Gut Ding will Weile haben

Schleswig-Holstein Magazin - 10.02.2019 19:30 Uhr

Künstler Michael Heering malt oft jahrelang an seinen Bildern - und immer an mehreren gleichzeitig. In der Pinneberger Drostei zeigt er nun Werke von sich und seinen Freunden.